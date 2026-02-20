Avrupa'daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un katkısı

2025-26 sezonu Avrupa kupalarında ilerledikçe, UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekilleniyor. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki performansları, Türkiye’nin Avrupa’daki genel klasmanına doğrudan etki ediyor.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM!

Türkiye, Avrupa’nın en başarılı ligleri arasında 47.500 civarı puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Bu pozisyon İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa gibi güçlü liglerin ardından geliyor ve Türk kulüplerinin Avrupa’daki istikrarını yansıtıyor.

Son haftalarda kulüplerimizin aldığı sonuçlar, ülke puanına katkı sağladı; ancak Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti puan kazanma fırsatlarını sınırladı. Buna rağmen Türkiye, alt sıralardaki rakiplerden (örneğin Çekya) puan farkını korumayı başarıyor.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum...

8.Belçika: 61.450

9.Türkiye: 49.875

Çekya: 47.625

TAKIMLARIMIZIN KATKISI AÇIKANDI...

Takımlarımızın bu sezon ülke puanına katkıları...

• Galatasaray - 16.250

• Fenerbahçe - 12.000

• Samsunspor - 11.125

• Başakşehir - 3.500

• Beşiktaş - 2.500

3 TAKIMLA AVRUPA'DA İLERLİYORUZ...

Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa performansı oldukça kritik durumda. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyetler ve beraberlikler ülke puanına değer kazandırıyor. Bu puanlar, sezon sonu Avrupa kontenjanları ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım gibi önemli avantajlar için belirleyici oluyor.

ŞANSIMIZ YÜKSELDİ...

Football Meets Data verilerine göre; Galatasaray'ın Juventus'u, Samsunspor'un Shkendija'yı yenmesiyle 2027'de ŞL'ye direkt takım gönderme hakkımızı (ilk 10) koruma şansımız yüzde 99.2'ye yükseldi. Bu sonuçla birlikte önümüzdeki senelerde Şampiyonlar Ligi kontenjanı hakkımız büyü ölçüde devam ediyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin Avrupa kupalarındaki başarısını ölçer; yüksek sıralama, daha fazla takımın Avrupa’da daha ileri turlara katılmasını sağlar. Türkiye’nin 9. sıradaki konumu, önümüzdeki sezon Avrupa yarışlarında avantaj sağlamanın yanı sıra lige katılım payını olumlu etkileyebilir.