SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Avrupa'daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un katkısı

UEFA’nın 2025/26 sezonu ülke katsayı sıralaması son güncellemesiyle birlikte Türkiye, Avrupa genelinde 9. sıradaki konumunu sürdürdü. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performansı, puan tablosuna direkt etki ediyor ve üst sıralarda yer almak gelecek sezon kontenjanları açısından oldukça kritik. İşte takımlarımızın ülke puanına katkısı ve sıralamamız...

Avrupa'daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un katkısı
Burak Kavuncu

2025-26 sezonu Avrupa kupalarında ilerledikçe, UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekilleniyor. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki performansları, Türkiye’nin Avrupa’daki genel klasmanına doğrudan etki ediyor.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM!

Avrupa daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor un katkısı 1

Türkiye, Avrupa’nın en başarılı ligleri arasında 47.500 civarı puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Bu pozisyon İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa gibi güçlü liglerin ardından geliyor ve Türk kulüplerinin Avrupa’daki istikrarını yansıtıyor.

Son haftalarda kulüplerimizin aldığı sonuçlar, ülke puanına katkı sağladı; ancak Fenerbahçe'nin Nottingham Forest mağlubiyeti puan kazanma fırsatlarını sınırladı. Buna rağmen Türkiye, alt sıralardaki rakiplerden (örneğin Çekya) puan farkını korumayı başarıyor.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum...

8.Belçika: 61.450
9.Türkiye: 49.875

  1. Çekya: 47.625

TAKIMLARIMIZIN KATKISI AÇIKANDI...

Avrupa daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor un katkısı 2

Takımlarımızın bu sezon ülke puanına katkıları...

Galatasaray - 16.250
• Fenerbahçe - 12.000
Samsunspor - 11.125
• Başakşehir - 3.500
• Beşiktaş - 2.500

3 TAKIMLA AVRUPA'DA İLERLİYORUZ...

Avrupa daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor un katkısı 3

Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa performansı oldukça kritik durumda. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor'un Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyetler ve beraberlikler ülke puanına değer kazandırıyor. Bu puanlar, sezon sonu Avrupa kontenjanları ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım gibi önemli avantajlar için belirleyici oluyor.

ŞANSIMIZ YÜKSELDİ...

Avrupa daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor un katkısı 4

Football Meets Data verilerine göre; Galatasaray'ın Juventus'u, Samsunspor'un Shkendija'yı yenmesiyle 2027'de ŞL'ye direkt takım gönderme hakkımızı (ilk 10) koruma şansımız yüzde 99.2'ye yükseldi. Bu sonuçla birlikte önümüzdeki senelerde Şampiyonlar Ligi kontenjanı hakkımız büyü ölçüde devam ediyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor un katkısı 5

UEFA ülke puanı, bir ülkenin Avrupa kupalarındaki başarısını ölçer; yüksek sıralama, daha fazla takımın Avrupa’da daha ileri turlara katılmasını sağlar. Türkiye’nin 9. sıradaki konumu, önümüzdeki sezon Avrupa yarışlarında avantaj sağlamanın yanı sıra lige katılım payını olumlu etkileyebilir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne F.Bahçe Ne Trabzon! Samsunspor bir ilki yaşattı...Ne F.Bahçe Ne Trabzon! Samsunspor bir ilki yaşattı...
10 ilde 'bahis ve şike' operasyonu! Aralarında kulüp yöneticileri de var10 ilde 'bahis ve şike' operasyonu! Aralarında kulüp yöneticileri de var
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Juventus UEFA fenerbahçe galatasaray ülke puanı ülke puanına en çok katkı yapan takım son dakika ülke puanı Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fenerbahçeye rağmen yükseliş sürüyor. Tebrikler Samsunspor ve Galatasaray'a..."Beni Türk hakemlerine emanet edin..." diyen Fenerbahçelilere de teessüf ediyoruz. utanmadan hala bizim penaltımizi vermedi hakem diye algı peşindedeler asla ders alıp öz eleştiri yapamıyorlar
SAMSUNUM HELAL OLSUN ❤️🤍
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.