10 kişi kalan Benfica pes etmedi, 1 puanı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Benfica ile Glasgow Rangers, Estadio da Luz'da karşılaştı. Maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Glasgow Rangers'ın golleri 24. dakikada Gonçalves (KK), 25. dakikada Kamara ve 51. dakikada Morelos'dan geldi.
Benfica'nın golleri ise 2. dakikada Goldson (KK), 77. dakikada Rafa Silva ve 90+1'de Nunez'den geldi.
Benfica'da Nicolas Otamendi 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Glasgow Rangers, puanını 7'ye yükseltti. Benfica ise aynı şekilde 3 maç sonunda 7 puana çıktı.
Glasgow Rangers ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maç haftasında 26 Kasım günü bu kez İskoçya'da karşılaşacak.
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