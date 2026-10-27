Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! La Liga yayınları durduruldu, sponsorlar çekildi

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkında yaptığı esprili yorum, Çin'de büyük tepkiye yol açtı. Çin devlet televizyonu La Liga yayınlarını askıya alırken iki Çinli marka da yıldız futbolcuyla sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdı.

MBAPPE'NİN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

BBC'nin aktardığı habere göre Mbappe, Fransa'da yayımlanan The Bridge isimli programa katıldı. Kendisine internette en çok güldüğü şaka sorulan Fransız yıldız, Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yapan bir videodan bahsetti.

Mbappe, kendisiyle ilgili en çok güldüğü internet şakasını anlatırken, “Sanırım Çinli bir diktatör olan bir adamın videosu” ifadesini kullandı. Program sırasında ekrana, futbolcunun yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne montajlandığı bir video yansıtıldı.

Fransız yıldız, söz konusu görüntüyü arkadaşları arasında sık sık kullandığını da söyledi. Bu açıklamalar, Çin'de tepkiyle karşılandı.

İKİ ÇİNLİ MARKA SPONSORLUK ANLAŞMALARINI FESHETTİ

Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çinli iki büyük markanın yıldız futbolcuyla olan sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdığı belirtildi. Böylece programda yaptığı yorum, Fransız futbolcunun ticari iş birliklerini de etkiledi.

Çin'deki tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ülkede yayımlanan devlet gazetesi Global Times'ın aktardığı bilgilere göre, devlet televizyonu CCTV'nin haber uygulamalarında da Mbappe ile ilgili içeriklere artık yer verilmedi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tartışmaya Çin Dışişleri Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, konuyla ilgili değerlendirmesinde Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışların toplumda tepkiyle karşılanacağını belirtti.

Lin Jian, “İlgili haberleri not ettik. Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlar, doğal olarak Çin toplumunun her kesiminden tepkiyle karşılanacaktır” dedi.

ÇİN DEVLET TELEVİZYONU LA LİGA YAYINLARINI ASKIYA ALDI

Tepkilerin ardından Çin devlet televizyonu CCTV'nin La Liga maçlarının yayınlarını askıya aldığı bildirildi. İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'nın Çin'deki yayınlarının durdurulması, olayın futbol dünyasındaki en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

Yaşanan gelişmelerle ilgili Kylian Mbappe'den henüz bir açıklama gelmedi.