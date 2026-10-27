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Arda Turan'dan savaşta kolunu kaybeden askere duygulandıran jest!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı askere verdiği destekle takdir topladı. Zorya maçı öncesinde sembolik başlama vuruşunu yapan askere sarılan Turan, kendisine forma hediye etti.

Arda Turan'dan savaşta kolunu kaybeden askere duygulandıran jest!
Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde duygulandıran anlar yaşandı. Ukrayna'daki savaşta kolunu kaybeden bir asker, karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştirirken Arda Turan'ın kendisine gösterdiği yakınlık ve forma hediyesi dikkat çekti.

SAVAŞTA KOLUNU KAYBEDEN ASKER SAHAYA ÇIKTI

Arda Turan dan savaşta kolunu kaybeden askere duygulandıran jest! 1

Shakhtar Donetsk ile Zorya arasındaki mücadele öncesinde, savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker için özel bir tören düzenlendi. Onurlandırılmak üzere sahaya davet edilen asker, futbolcularla bir araya geldikten sonra karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu yaptı.

ARDA TURAN'DAN DUYGULANDIRAN HAREKET

Arda Turan dan savaşta kolunu kaybeden askere duygulandıran jest! 2

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan da maç öncesindeki törende Ukraynalı askerle yakından ilgilendi. Turan, askere sarılarak forma hediye etti. Bu anlamlı jest, karşılaşma öncesinde yaşanan en dikkat çekici anlardan biri olarak öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Shakhtar Donetsk Ukrayna Arda Turan
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