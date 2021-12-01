10 kişi kalan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti!

Oyuncu değişikliği hakkı sona eren Hatayspor’da kaleci Abdullah Yiğiter’in 90+4'te kırmızı kart görmesinin ardından kaleye Mame Diouf geçti.

MAÇ UZADI KALE DEĞİŞTİ

Maçın uzatmalara gitmesinden dolayı ekstra oyuncu değişikliği hakkını kullanan Hatayspor kaleye yedek kalecisini aldı. Mame Diouf oyunda kaldığı 4 dakikada kalesini gole kapatmış oldu.

HAKEMİN KARARINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Mame Diouf'un 67. dakikadaki kafa vuruşunda top auta çıktı. Hakem Yasin Kol, korneri işaret etti. Mame Diouf, hakemin yanına giderek "Hocam benden çıktı" dedi. Hakem, Diouf'a teşekkür ederek kararını değiştirdi.

