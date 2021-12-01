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  4. 10 kişi kalan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti!

10 kişi kalan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti!

01.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor-Eyüpspor maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Hatayspor'da kaleci Abdullah Yiğiter 90+4'te kırmızı kart gördü. Beş değişiklik hakkı dolan Hatay ekibinde kaleye forvet Mame Diouf geçti.

10 kişi kalan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti!
Mame Diouf

Mame Diouf

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Oyuncu değişikliği hakkı sona eren Hatayspor’da kaleci Abdullah Yiğiter’in 90+4'te kırmızı kart görmesinin ardından kaleye Mame Diouf geçti.

MAÇ UZADI KALE DEĞİŞTİ

Maçın uzatmalara gitmesinden dolayı ekstra oyuncu değişikliği hakkını kullanan Hatayspor kaleye yedek kalecisini aldı. Mame Diouf oyunda kaldığı 4 dakikada kalesini gole kapatmış oldu.

HAKEMİN KARARINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Mame Diouf'un 67. dakikadaki kafa vuruşunda top auta çıktı. Hakem Yasin Kol, korneri işaret etti. Mame Diouf, hakemin yanına giderek "Hocam benden çıktı" dedi. Hakem, Diouf'a teşekkür ederek kararını değiştirdi.

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Hatayspor
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