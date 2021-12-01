10 kişi kalan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti!

Oyuncu değişikliği hakkı sona eren Hatayspor’da kaleci Abdullah Yiğiter’in 90+4'te kırmızı kart görmesinin ardından kaleye Mame Diouf geçti.
Maçın uzatmalara gitmesinden dolayı ekstra oyuncu değişikliği hakkını kullanan Hatayspor kaleye yedek kalecisini aldı. Mame Diouf oyunda kaldığı 4 dakikada kalesini gole kapatmış oldu.
Mame Diouf'un 67. dakikadaki kafa vuruşunda top auta çıktı. Hakem Yasin Kol, korneri işaret etti. Mame Diouf, hakemin yanına giderek "Hocam benden çıktı" dedi. Hakem, Diouf'a teşekkür ederek kararını değiştirdi.
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