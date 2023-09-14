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10 Kişilik grup yakaladıkları genci öldüresiye dövdü

14.09.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, 10 kişilik bir grup trafikte yakaladıkları bir genci öldüresiye döverek hastanelik etti.

10 Kişilik grup yakaladıkları genci öldüresiye dövdü

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Bünyamin B’nin (20), önü kimliği belirsiz 10 kişilik bir grup tarafından belirlenemeyen nedenden dolayı kesildi. Burada kimliği belirsiz şahıslar tarafından tekme tokat dövülen B.B., yaralandı. B.B’yi şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. B.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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