10 metrelik köprüden atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Öztürk (70) adlı kişi köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Mehmet Öztürk’ün yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 45 dakikalık çalışmanın ardından dereye indi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



