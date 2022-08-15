İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"ne başvurular başladı.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen festival, bu yıl kadim İpekyolu coğrafyasından topladığı filmleri İstanbul'da sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Feza Sınar, festivalin, İpekyolu ülkelerinin yeni yeteneklerinin keşif serüvenine katkı sağladığını belirterek, "Önemli bir ticari rota olan İpekyolu'nun tarih boyunca en cezbedici limanı İstanbul'un kültürler arası birleştirici rolüne festivalimizle katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz film yarışmamız giderek büyüyor ve uluslararası alanda tanınırlığı artıyor." ifadelerini kullandı.

Festivalin Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak gibi İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Sınar, "Festivale geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda 3 bin 89 film katıldı ve festival kapsamında 12 ülkeden 100'ün üzerinde film seyirciyle buluştu." bilgisini verdi.

- Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak

Festivalde ulusal ödüller kapsamında belgesel film kategorisinde "En İyi Belgesel Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo", "En İyi Kurgu" dallarında ödül verilecek.

Animasyon film kategorisinde, "En İyi Animasyon Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Animatör" ödülleri sahiplerini bulacak.

Kısa film kategorisinde "En İyi Kısa Film", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Senaryo" dallarında ödüller belirlenecek.

Katılımcı tüm filmler arasından seçilecek "Jüri Özel Ödülü"nde ise ön elemeyi geçme şartı aranmayacak.

Uluslararası ödüller kapsamında da "En İyi Kurmaca Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Belgesel" ve "En İyi Animasyon" ödülleri takdim edilecek.

Başvuruların "https://filmfreeway.com" üzerinden 1 Ekim'e kadar süreceği festivale ilişkin "www.setem.org.tr" ve "www.setemakademi.com" adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

