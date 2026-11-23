Bir dönem Türk futbolunun en çok konuşulan yetenekleri arasında yer alan Emre Mor, geleceğiyle ilgili kararını duyurdu. Milli futbolcu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı.

NEC NİJMEGEN AYRILIĞI DUYURDU

NEC Nijmegen, Emre Mor ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığı belirtildi.

EMRE MOR: SAĞLIĞIMI ÖNCELİKLİ TUTMALIYIM

Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolun çocukluk hayali olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendisine zaman ayırması gerektiğini belirten futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim.

Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum.”