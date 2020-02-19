YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu

10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ilçeye bağlı Kumarlar Köyünde MS Hastası Mehmet Ali Bilir’i evinde ziyaret etti.Hastalığı sebebiyle on yıldır evinden çıkamayan Mehmet Ali Bilir’e Aile ve Sosyal Politikalar Çanakkale İl Müdürlüğü, akülü bir araç tahsisi yaparak geçtiğimiz günlerde köye gelerek Mehmet Ali Bilir’e teslim ettiler.Bilir’in güvenli olarak köy kahvesine gidip gelebilmesi için aile ve muhtarlığın talebiyle İl Özel İdaresinden yola taş döşemesi talebinin de İl Özel İdaresi tarafından yapılmasıyla on yıldır evinden dışarıya çıkamayan MS hastası Mehmet Ali Bilir, özgürlüğüne kavuştu.Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Bilir’i köyünde ziyaret etti.

10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ilçeye bağlı Kumarlar Köyünde MS Hastası Mehmet Ali Bilir’i evinde ziyaret etti.
Hastalığı sebebiyle on yıldır evinden çıkamayan Mehmet Ali Bilir’e Aile ve Sosyal Politikalar Çanakkale İl Müdürlüğü, akülü bir araç tahsisi yaparak geçtiğimiz günlerde köye gelerek Mehmet Ali Bilir’e teslim ettiler.
Bilir’in güvenli olarak köy kahvesine gidip gelebilmesi için aile ve muhtarlığın talebiyle İl Özel İdaresinden yola taş döşemesi talebinin de İl Özel İdaresi tarafından yapılmasıyla on yıldır evinden dışarıya çıkamayan MS hastası Mehmet Ali Bilir, özgürlüğüne kavuştu.
Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Bilir’i köyünde ziyaret etti. Kaymakam Gürdal, “MS hastamız Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün akülü aracı ve İl Özel İdaresinin de evinin yolunu parke taşı yapmasıyla özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Kardeşimiz gün içinde köy kahvesine gidip komşuları ile birlikte bir araya gelip, köy meydanında açılan pazardan da ihtiyaçlarını görüp evine akülü aracıyla birlikte tek başına gidip gelebiliyor“ dedi. MS hastası Mehmet Ali Bilir’de ” Başta Çan Kaymakamımız Mustafa Gürdal, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdaresine ve benim için seferber olan bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:33
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Aydoğdu Eczanesi
Merkez
İlksin Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Nil Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Merkez Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Rektör Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi

Rektör Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Eski Çomü Rektörü Laçiner Ve Kardeşi Gözaltında

Eski Çomü Rektörü Laçiner Ve Kardeşi Gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.