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100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi

26.10.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli dalışçı Şahika Ercümen: - "Bu rekoru 2015 senesinde kırmayı denemiştik ama o gün kısmet olmamıştı. Altı sene sonra tekrar denedim. Rekoru bugün kocaman bir ekiple kırdığım için çok mutluyum"

100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen için bir tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Şahika Ercümen sayesinde bugün haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Milli sporcunun rekoru, Cumhuriyetin 98. yılı ve kahraman Mehmetçikler için kırdığını vurgulayan Yazıcı, "Bu gururu bizlere yaşatan milli sporcumuz serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum." dedi.

Milli sporcu Ercümen de rekor kırdığı için mutlu ve gururlu hissettiğini belirtti.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği dalış sporuna güçlü şekilde dönerek yarışmalara katıldığını aktaran Ercümen, "Bugün tüm emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün. Benim için pek çok anlamı var. Her şeyden önce Cumhuriyetimize ithafen 98 metrenin üzerinde dalış gerçekleştirerek, rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu, hem kadınlar hem de erkekler rekorunun üzerindeydi. Bu rekoru 2015 senesinde kırmayı denemiştik ama o gün kısmet olmamıştı. Altı sene sonra tekrar denedim. Rekoru bugün kocaman bir ekiple kırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı, Ercümen'e plaket ve çiçek takdim etti.

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