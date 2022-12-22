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'100 milyon sterlin!' Avrupa devleri onun için birbirine girdi: Jude Bellingham!

22.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain, Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

'100 milyon sterlin!' Avrupa devleri onun için birbirine girdi: Jude Bellingham!

Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve 2022 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

La Liga devi Real Madrid, Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yarış halinde. 2019 yılında Alman ekibine transfer olan Bellingham’ın piyasa değeri şu anda yaklaşık 100 milyon Euro.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde gözüküyor. Ancak Liverpool ve Manchester City’nin de genç orta saha oyuncusunun transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Ayrıca haberde Avrupa’nın bir başka devi Paris Saint Germain’in de peşinde olduğu Bellingham için Dortmund’un 100 milyon Sterlin bonservis belirlediği ifade edildi.

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