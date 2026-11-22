Real Madrid dün evinde ağırladığı Celta Vigo karşısında 2-1'lik skorla güldü. Galibiyetin Jose Mourinho, milli maç arasının takımı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Mourinho açıklamasında, Arda Güler ve Jude Bellingham'a da özel bir parantez açtı.

"12 SAAT UÇUŞ YAPAN OYUNCULAR VAR"

Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı. Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: "ARDA GÜLER TÜKENMİŞ DURUMDA"

Mourinho değerlendirmesinin devamında, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." dedi.