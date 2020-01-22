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100 Yaş Evi’nde nesiller buluşması

MUĞLA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde kültür sanat aktiviteleri hız kesmiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde kültür sanat aktiviteleri hız kesmiyor. Bu kapsamda okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte 100 Yaş Evi’nde Dede-Nine-Torun Sanat Atölyesi çalışmaları başladı.
Çocukların büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri amacıyla başlatılan atölye çalışmalarında seramik atölyesi, resim atölyesi, heykel atölyesi, hikâye atölyesi ve çocuk sineması gibi etkinlikler yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi resim öğretmenleri tarafından yürütülen Dede-Nine-Torun sanat atölyesi çalışmalarında çocukların çizim ve boyamalar ile günlük yaşantısındaki duygularını ve enerjisini kâğıda dökerek rahatlamaları ve kendilerini geliştirebilmeleri sağlanıyor. Ayrıca atölye çalışmaları ile çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda gelişmesi sağlanarak, çocukların hem sosyal ortamda hem de okul hayatlarında başarılı olmalarına ortam hazırlanıyor.

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Başoğlu Eczanesi
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Erdem Eczanesi
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Bodrum
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