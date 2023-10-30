100. Yıl Cumhuriyet Anıtı 100’üncü yıla çok yakıştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında yapılan 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı’nın açılışı yapıldı.

Açılış öncesi Eskişehir Cumhuriyet Güç Birliği tarafından 100. Yıl Halk Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir Cumhuriyet Güç Birliği’ni oluşturan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce Eskişehirli katıldı. Vilayet Meydanında bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından ise yoğun katılımla gerçekleşen anıtın açılış töreni Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasının konseri ile başladı. Orkestra ilk olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı’nı çaldı. Katılımcılar tarafından alkışlanan orkestra ardından İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı çaldı. Katılımcılar ise çalınan marşlara Türk bayrakları ile eşlik etti.

“TÜRKİYE ESKİŞEHİR OLSUN”

“Buradan çok güzel görünüyorsunuz ki işte halk iktidarı bu. İşte bir Türk kadını orkestra şefi Simay Pala. İşte anaların, babaların yetiştirdiği gençler, Atatürk’ün çocukları. Cumhuriyet bu işte. Başka bir şeye gerek yok” diyerek sözlerine başlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, anıtın yapılış ve bütünü oluşturan parçaların hikayesini anlattı. Ataç, “Tepebaşı Belediyesi yaklaşık 20 yıldır Pişmiş Toprak Sempozyumunu yapıyor. Öyle bir deneyime kavuştu ki artık son yıllarda kolektif anıtlar yapmaya başladı. Bu anıt ise bir kolektif çalışma. Yaklaşık 25 sanatçı ve 28 de muhtelif üniversitelerde okuyan güzel sanatlar bölümü öğrencileri ile bu anıt oluştu. Bu bir güneşi andırıyor, aydınlanmayı andırıyor. Dilim dilim bütün sanatçılar paylaştılar. Anıta baktığınızda birçok medeniyet gözüküyor. Frigler var, Hititler var buna benzer çok sanatçının duygusu var. O kadar mutluyuz ki Eskişehir’imize büyük kurtarıcımıza cumhuriyetimize ne yapsak kafi gelmez. Ama bu anıtla yüreğimize su serpildi. Biz daha nice nice yüzyıllara ışık tutalım bizden sonra gelecek torunlarımızda bu konuda hassas olsunlar. Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayabilsinler. Eskişehir gerçekten farklı bir yer. Türkiye Eskişehir olsun” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZA ŞEHRİ SANATLA DONATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bir tarafı sanat, bir tarafı gençlerimiz. Cumhuriyet ne demek derseniz, gençlerimiz, az önce bu şehrin sokaklarında en önde yürüyen kadınlarımız demek. Kadın devrimi demek Cumhuriyet. Cumhuriyet, bilim, akıl, çağdaşlık, laiklik demek. Ne mutlu Eskişehirliyim diyene ne mutlu türküm diyene. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Bayramımız. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a, bize bu mutluluğu yaşattığı için, şehri sanatla donattığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu anıt şehrimize çok yakıştı”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Vatandaş sokaklarda, bayraklar ellerde, Atamız ve vatan sevgimiz yüreklerde. İşte Türk milletinin büyüklüğü ve Atamızın bundan tam 100 yıl önce bize armağan ettiği cumhuriyetin güzellikleri bunlar. Bugün her birimiz sahip olduğumuz her şeyi bu cumhuriyete borçluyuz. O nedenle yaşasın cumhuriyet, ilelebet var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Bu anıt şehrimize çok yakıştı. Emeği geçen sanatçılara ve sanata çok değer veren sanat dostu, Eskişehir sevdalısı Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ESKİŞEHİR OLABİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Eğer Türkiye’nin Eskişehir olabilmesi için birlikte bir mücadele gerçekleştirebilirsek hiç kuşku duymayın ki ülkemizin bütün sokaklarında, bütün caddelerinde, bütün meydanlarında özgürlük türkülerinin söyleneceği günler çok yakındır” dedi.

“KALICI CUMHURİYET ESERİ BUDUR”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Çok önemli bir anda çok önemli bir zamanda bu toprakların kalıcı bir eserini ortaya çıkaran sanatçı arkadaşları kutluyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımızı kutluyorum. Onlara yol verdi, destek verdi. Kalıcı Cumhuriyet eseri budur. Cumhuriyet özgürlük, sanat, demokrasi demektir. Yaşasın demokratik laik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

“İNADINA CUMHURİYET İNADINA ATATÜRK”

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ise, “Bugün Cumhuriyeti ilan eden mavi gözlü dev adamı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyeti, Atatürk’ü, Atatürk’ün devrimlerini unutturmaya çalışsalar da inadına Cumhuriyet inadına Atatürk diyoruz" dedi.

“HEM MUTLU HEM GURURLUYUZ”

Bilgehan Uzuner, “Şu anda Türkiye’nin en şanslı sanatçısı benim herhalde. Böylesi anlamlı bir dönemde böyle bir anıt eser gerçekleştirdik. Bunun baş tasarımını yapmak bana düştü. 25 sanatçıyla birlikte bu eseri yaptık. Hem çok gururluyuz, hem çok mutluyuz” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Eskişehir Cumhuriyet Güç Birliği adına konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Cihan Taşar, “Her yıl yaptığımız klasik Cumhuriyet Yürüyüşünü, bu yıl 100. Yıl Halk Yürüyüşü ile birlikte Vilayet Meydanı’nda başlattık ve bu anıtın açılışıyla taçlandırdık. Bun anıt 100. Yılımızı Eskişehir’de yaşatacak bir anıt olacak. Bu nedenle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve emeği geçen sanatçılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İsmini Eskişehirliler belirleyecek

Öte yandan açılışı gerçekleştirilen anıtın ismini ise Eskişehirliler belirleyecek. Eskişehir’in simgelerinden biri olacak anıt için isim önerisinde bulunmak isteyen Eskişehirliler, 5 Kasım tarihine kadar “anit@tepebasi.bel.tr” mail adresine veya belediyenin sosyal medya hesaplarına önerilerini gönderebilecek.

