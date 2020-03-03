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100’üncü yıl etkinlikleri devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yüz etkinlik projesi kapsamında başlatılan 100.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yüz etkinlik projesi kapsamında başlatılan 100. Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenliklerinin ikincisi Dokuzçam İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörleri ve SOGEM gönüllüsü gençlerin katılımıyla yapılan şenliklerde çocuklar müzik eşliğinde spor, kapak oyunu, akıl ve zekâ oyunları, yüz boyama gibi etkinlikleriyle gönüllerince eğlendiler.
Çocukların yüzünü güldüren Şenlikler sonrasında çocuklara Muğla Büyükşehir Belediyesi promosyonları hediye olarak verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan’ı bir güne değil tüm yıl kutlamak amacıyla başlatılan etkinliklerle kırsalda yaşayan çocuklarla etkinliklere devam edilecek.

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