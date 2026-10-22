107 yaşına kadar yaşadı, sırrını tek cümleyle açıkladı: "Hep bunu yedim"

Galler’in Torfaen bölgesindeki Cwmbran kentinde yaşayan ve bölgenin en yaşlı erkeği olduğuna inanılan Owen Filer, 107’nci yaş gününü kutlamaya hazırlanırken uzun yaşamının sırrını anlattı.

Pazartesi günü 107 yaşına girecek olan Filer, cuma günü düzenlenen kutlamada en sevdiği yemeklerden vazgeçmediğini söyledi.

SEVDİĞİ İKİ YEMEĞİ AÇIKLADI

Hayatı boyunca aşırı yemek yemediğini belirten Filer, "Ben hiç fazla yemedim. Balık ve patates kızartmasıyla yaşadım" ifadelerini kullandı.

Sevdiği öğünün kendisi için eksiksiz bir yemek olduğunu söyleyen 107 yaşındaki Filer, bir porsiyon patates kızartması ve balığın yeterli olduğunu dile getirdi.

YAŞAM FELSEFESİ: DÜZGÜN YAŞAMAK

Uzun yaşamına ilişkin kendisine sık sık sorular yöneltildiğini belirten Filer, bunun arkasında özel bir tarif veya yöntem bulunmadığını söyledi.

"Buraya nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Ancak bana hayranlık duyan ve bunu nasıl başardığımı soran birçok insanla karşılaştım" diyen Filer, hayatı boyunca çalıştığını vurguladı.

Filer, "Özel bir tarif yok. Hayatım boyunca hep çalıştım. İnsan sadece düzgün yaşamalı. Ben de her zaman böyle yaptım" sözleriyle yaşam felsefesini özetledi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA GÖREV YAPTI

1919 doğumlu Owen Filer, İkinci Dünya Savaşı sırasında Royal Welsh Fusiliers birliğinde ve askeri poliste görev yaptı. Savaş yıllarında Hindistan’da bulunan Filer, Japonya’ya karşı zaferin ilan edildiği 1945 yılındaki VJ Günü’nde de Hindistan’daydı.

Askerlik hizmetleri nedeniyle takdir edilen Filer’e, kutlama etkinliğinde Silahlı Kuvvetler mensuplarına destek veren yardım kuruluşu SSAFA tarafından hatıra plaketi takdim edildi.

"SEVDİĞİM YEMEK ARTIK ÇOK PAHALI"

Filer’in favori yemeği olan balık ve patates kızartması, yıllar boyunca hayatının önemli bir parçası oldu. Balık tercihini ise özellikle morina (cod) veya mezgit benzeri beyaz etli balıklardan hake yönünde kullandığını belirtti.

Ancak 107 yaşındaki Filer, sevdiği yemeğin artık çok pahalı hale geldiğini de söyledi.

107’NCİ YAŞ GÜNÜNDE KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI

Filer için doğum günü öncesinde özel bir kutlama düzenlendi. Galler’in Blaenau Gwent bölgesindeki Brynmawr kentinde bulunan ve Galler’in en eski sineması olduğunu öne sürülen yerde Filer’e kırmızı halılı karşılama yapıldı.

Sevdiği oyunculardan Norman Wisdom’ın başrolünde yer aldığı 1955 yapımı One Good Turn adlı komedi filmi, bu özel gün için seçildi.

Kutlamaya askeri personelin yanı sıra Filer’in 80 yaşındaki kızı Anne Messore da katıldı. Dört çocuk babası olan Filer’in ayrıca 10 torunu ve 15 torununun çocuğu bulunuyor.

107 yaşına girecek olmasıyla ilgili duyguları sorulduğunda Filer, "İçinde yaşayacağım dünyanın daha iyi olacağını düşünmüştüm ama bu yaşa kadar geleceğimi hiç tahmin etmemiştim" yanıtını verdi.

"ÇOCUKKEN YAŞLILIĞI DÜŞÜNMEZDİK"

Çocukluk yıllarının zorluklarına da değinen Filer, 20’nci yüzyılın başlarında büyürken ailesinin yaşlılık dönemini düşünmediğini söyledi.

"Yiyeceğimiz yoktu, paramız yoktu" diyen Filer, geçmişteki yaşam koşullarının bugünden çok farklı olduğuna işaret etti.

Kutlamaların düzenlenmesine yardımcı olan ve kendisi de eski bir asker olan Darren Foote ise Filer’in gördüğü ilgiyi anlamakta zorlandığını belirtti.

Foote, "İnsanların neden bu kadar ilgi gösterdiğini hiç anlamıyor. Gerçekten çok mütevazı, ayakları yere basan bir insan" dedi.

Filer’in günlük yaşam alışkanlıklarına dikkat çeken Foote, "Sabah hala kalkıyor, temiz gömleğini giyiyor, kravatını takıyor ve ayakkabılarını temizliyor. Güne bir amaçla başlıyor. Bence hepimiz ondan bir şeyler öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.