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  4. 11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Safir, Ömer, Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyübi, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Safir, Ömer, Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyübi, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

11.12.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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11 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Safir, Ömer, Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyübi, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 11 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Safir, Ömer, Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyübi, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 11 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Safir, Ömer, Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyübi, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 11 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları...

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (4 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

4 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV
2 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1
3 OMER STAR TV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SAFIR ATV
7 ATV ANA HABER ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
9 BURSA BULBULU (T.S) FOX
10 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 OMER STAR TV
3 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1
4 BURSA BULBULU (T.S) FOX
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 OMER (OZET) STAR TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 ESRA EROL'DA ATV
10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 OMER STAR TV
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 BURSA BULBULU (T.S) FOX
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SAFIR ATV
9 ATV ANA HABER ATV
10 OMER (OZET) STAR TV

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