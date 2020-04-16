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  4. 11. Gratis Resim Yarışması’nda küçük ressamlar "sağlıklı yaşam" temasını resmedecek

11. Gratis Resim Yarışması’nda küçük ressamlar "sağlıklı yaşam" temasını resmedecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

11. Gratis Resim Yarışması’nda küçük ressamlar "sağlıklı yaşam" temasını resmedecek

İSTANBUL (AA) - Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması" online olarak düzenlenecek.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler doğrultusunda 11. Gratis Resim Yarışması, bu yıl ilk kez "www.gratisresimyarismasi.com" web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADEL’in sponsor olduğu resim yarışmasına Türkiye'nin her yerinden 7-10 yaşındaki çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların "Sağlıklı Yaşam" temalı resimlerinin fotoğrafını çekerek velilerinin yardımı ile yarışmanın web sitesine yüklemesi yeterli olacak.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan'a adar yaptıkları resimleri web sitesine yükleyen çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 15 Mayıs'ta yarışmanın web sitesinden ve Gratis’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

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