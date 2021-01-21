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11 yaşındaki kız çocuğu 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu

21.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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11 yaşındaki kız çocuğu 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu

Bayburt’ta 11 yaşındaki Suzan Şevval Türker, 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu.Bayburt İl Müftülüğü Danişment Yatılı Kız Kur’an Kursuna kayıtlı olarak eğitim-öğretim gören 11 yaşındaki Suzan Şevval Türker, 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu.

Bayburt’ta 11 yaşındaki Suzan Şevval Türker, 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu.
Bayburt İl Müftülüğü Danişment Yatılı Kız Kur’an Kursuna kayıtlı olarak eğitim-öğretim gören 11 yaşındaki Suzan Şevval Türker, 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu. Ailesinin teşvikleri ve kendi isteğiyle hafızlık eğitimine başlayan Suzan Şevval Türker, özverili çalışmaları ve hocalarının desteğiyle 6 ayda hafızlığını tamamladı.
İHA’ya açıklamada bulunan Suzan Şevval Türker; “Rabbimizin Kelamı, hayatımızın rehberi Kur’an-ı Kerimin tamamını ezberlememde kolaylık gösteren Rabbime hamd eder. Şahsıma emek veren kıymetli hocalarıma ve aileme teşekkür ederim.” dedi.
Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’da, “Büyük bir başarı örneği sergileyerek altı ay gibi kısa sürede hafızlığını ikmal eden Suzan Şevval Türker evladımızı tebrik ediyorum. Küçük yaşta Kelam-ı Kadim-i kalbine yazan bu güzel evladımızı Rabbim Kur’an-ın ve Sünnetin yolundan ayırmasın. Evlatlarına en güzel mirası bırak Türker ailesini tebrik ediyorum. Bu güzel evladımızın hafız olmasında emeği gecen Hocası Güler Zozik’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

11 yaşındaki kız çocuğu 6 ayda uzaktan eğitimle hafız oldu

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