110 yaşına kadar yaşayan Japonların sırrı ortaya çıktı! Bu beslenme tüyolarına dikkat ederseniz...

Dünyada 110 yaşını geçen kişilere "süper asırlık" deniyor. Bu süper asırlık kişilerin yarısından fazlasının Japonya'da yaşadığını göz önüne alarak uzun ve sağlıklı yaşamlarının ortak bir noktası olmalı diye düşünebilirsiniz. Hareket etmek kadar sağlıklı beslenmenin de sağlıklı yaşam konusunda önemli olduğunu her birimiz biliyoruz.
Sebzelerin vitamin ve mineral bakımından zengin besinler olduğunu hepiniz bilirsiniz. Japon kültürünün geleneksel mutfağı bizimki gibi aşırı yağlı, kızartmalarla bezeli ve şerbetli yiyecekler değil. Yüksek doymuş yağlı ve zararlı besinlerden ziyade pirinç ve sebze ağırlıklı besinler tüketiyorlar. Özellikle pirinci kahvaltı dahil olmak üzere her öğünde yediklerini biliyor muydunuz? Yağ eklenmeden haşlama şeklinde pişirdikleri pirinç günde 6 kere dahi Japon sofralarına koyulabiliyormuş.
Japonlar her şeyden yedikleri halde neden sağlık sistemlerinde bir problem olmuyor diye düşünebilirsiniz. Bunun nedeni azar azar ve ufak porsiyonlarda yemek yemeleridir. Porsiyonlar büyüdükçe besinlerin tüketim oranının arttığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Japonlarsa gözlerine yiyebilecekleri kadarını kestirip tabaklarına o kadar alıyorlar.
Japonların zararlı yağlardan uzak kaldıklarını zaten söylemiştik. Bundan dolayı mutfaklarında haşlama türü oldukça popüler. Balık gibi besinlerin yanında, yedikleri hemen hemen her öğünde haşlamalarla karışık sebzeler kullanarak sağlıklı bir menü oluşturabiliyorlar. Besinlerin taze olması da bu tarz bir tüketime başvurmalarının nedenlerinden.
Japonların kuru fasulye pilavı desek yalan olmaz. Yemek deyince akla ilk gelen tür deniz mahsulleri Japonlarda. Balığın her çeşidini sıklıkla tüketiyorlar. Bundan dolayı proteini ve diğer pek çok besin maddesini balıktan aldıkları için daha az kırmızı et tüketiyorlar. Bu da kırmızı etin getirdiği çeşitli hastalıklardan korunmalarına yol açıyor.
Toksinleri atmada ve sinir sistemini direkt etkilemede bitkisel çayların önemini artık hepimiz biliyoruz. Japon kültüründe çayın her çeşidi mevcut. Kahveyle aranız sıkı fıkıysa Japonya gezinizde kahve yerine çaya bir şans tanıyın deriz.
İçerdiği besin maddeleriyle kırmızı et kadar faydalı bir ürün soya. Yağ oranı da az üstelik. Japonlar bundan dolayı soyayı mutfaklarında oldukça fazla kullanıyorlar. Bunun yanı sıra mayalanmış çorba olarak da tükettiklerini size söyleyelim.
Mevsim meyvelerinin mutlaka yer tuttuğu sağlıklı tatlıları var. Dondurma ve kek gibi tatlı türlerinden hoşlanıyorsanız Japonya ziyaretinizde tadı damağınızda kalacak pek çok tatlısı olduğunu söyleyelim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum