110 yaşına kadar yaşayan Japonların sırrı ortaya çıktı! Bu beslenme tüyolarına dikkat ederseniz...

Dünyada 110 yaşını geçen kişilere "süper asırlık" deniyor. Bu süper asırlık kişilerin yarısından fazlasının Japonya'da yaşadığını göz önüne alarak uzun ve sağlıklı yaşamlarının ortak bir noktası olmalı diye düşünebilirsiniz. Hareket etmek kadar sağlıklı beslenmenin de sağlıklı yaşam konusunda önemli olduğunu her birimiz biliyoruz.

SEBZE VE PİRİNÇ TÜKETİMİ

Sebzelerin vitamin ve mineral bakımından zengin besinler olduğunu hepiniz bilirsiniz. Japon kültürünün geleneksel mutfağı bizimki gibi aşırı yağlı, kızartmalarla bezeli ve şerbetli yiyecekler değil. Yüksek doymuş yağlı ve zararlı besinlerden ziyade pirinç ve sebze ağırlıklı besinler tüketiyorlar. Özellikle pirinci kahvaltı dahil olmak üzere her öğünde yediklerini biliyor muydunuz? Yağ eklenmeden haşlama şeklinde pişirdikleri pirinç günde 6 kere dahi Japon sofralarına koyulabiliyormuş.

KÜÇÜK PARÇALAR VE PORSİYONLAR

Japonlar her şeyden yedikleri halde neden sağlık sistemlerinde bir problem olmuyor diye düşünebilirsiniz. Bunun nedeni azar azar ve ufak porsiyonlarda yemek yemeleridir. Porsiyonlar büyüdükçe besinlerin tüketim oranının arttığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Japonlarsa gözlerine yiyebilecekleri kadarını kestirip tabaklarına o kadar alıyorlar.