1100 gün önce kalp krizi geçiren Eriksen, Danimarka adına bugün ağları sarstı!

EURO 2024'te grup etebasında Danimarka ile Slovenya karşı karşıya geldi. Christian Eriksen'in gol attığı mücadelede duygusal anlar yaşandı.

1100 GÜN ÖNCE SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Tam 1100 gün önce EURO 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen, bugün çıktığı mücadelede ağları sarsarak müthiş bir özveri dersi gösterdi.

DOKTORLAR 'OYNAYAMAZ' DEMİŞTİ

Kalp krizi geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Eriksen için doktorlar 'futbol oynayamaz' demişti. Danimarkalı oyuncu sıkı çalışarak sahalara geri döndü ve bugün Danimarka'nın golünü attı. Eriksen'in bu başarısı sosyal medyada alkış topladı.





