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1100 gün önce kalp krizi geçiren Eriksen, Danimarka adına bugün ağları sarstı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 20:04
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Tam 1100 gün önce EURO 2020'de sahada kalp krizi geçiren Christian Eriksen, bugün takıma adına müthiş bir gol attı ve sosyal medyada gündem oldu.

1100 gün önce kalp krizi geçiren Eriksen, Danimarka adına bugün ağları sarstı!
Christian Eriksen

Christian Eriksen

DAN Danimarka
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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EURO 2024'te grup etebasında Danimarka ile Slovenya karşı karşıya geldi. Christian Eriksen'in gol attığı mücadelede duygusal anlar yaşandı.

1100 GÜN ÖNCE SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

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Tam 1100 gün önce EURO 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen, bugün çıktığı mücadelede ağları sarsarak müthiş bir özveri dersi gösterdi.

DOKTORLAR 'OYNAYAMAZ' DEMİŞTİ

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Kalp krizi geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Eriksen için doktorlar 'futbol oynayamaz' demişti. Danimarkalı oyuncu sıkı çalışarak sahalara geri döndü ve bugün Danimarka'nın golünü attı. Eriksen'in bu başarısı sosyal medyada alkış topladı.

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Christian Eriksen euro 2024
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