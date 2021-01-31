112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan 110 binin üzerinde çağrıyı yanıtlayan Kayseri Acil Çağrı Merkezine gelen "nikah memuru" ve "sarımsaklı işkembe" gönderilmesi gibi talepler şaşkınlık yaratıyor.

Olaylara acil müdahale amacıyla gece gündüz vatandaşa hizmet vermek için çalışan acil çağrı merkezleri yüzbinlerce ihbarı değerlendiriyor.

Telefon numarası, kişisel bakım ürünleri, ilaç ve yiyecek içecek temini gibi birçok taleple karşılaşan Kayseri Acil Çağrı Merkezinin geçen yıl aldığı 2 milyon 570 bin ihbarın, 1 milyon 870 bininin asılsız olduğu belirlendi.

Kovid-19 sürecinde iş yükü artmasına rağmen büyük bir gayretle çalışan acil çağrı merkezi personeli, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen 110 bin 159 talebi de değerlendirmeye aldı.

Çağrı merkezine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların aramaları dışında, "nikah memuru, sarımsaklı işkembe çorbası, yemek yapmak için yardımcı, tarlasının sürülmesi, muhabbet kuşları için yem, ineklerinin bakımlarının yapılması, bahçesinin sulanması ve bacasının temizlenmesi" gibi sıra dışı talepler de geldi.