Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı: Onları da getir, hepinize yeterim

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında ifade verirken savcılıkta verdiği ifadede özellikle Ela Rümeysa Cebeci mesajları gündeme gelmişti. İkilinin arasında gerçekleştiği iddia edilen mesajlaşmaları gazeteci Nedim Şener paylaştı. İşte detaylar...

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı: Onları da getir, hepinize yeterim

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

SARAN İDDİALARI REDDETTİ

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci nin mesajlaşmaları ortaya çıktı: Onları da getir, hepinize yeterim 1

Saran, adli kontrolle serbest bırakılırken savcılıkta verdiği ifadede özellikle Ela Rümeysa Cebeci mesajları gündeme gelmiş Başkan Saran'ın mesajların filmlerden esinlenen şakalar olduğunu belirterek, kendisinin uyuşturucu ile hiçbir ilgisi olmadığını savunmuştu.

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci nin mesajlaşmaları ortaya çıktı: Onları da getir, hepinize yeterim 2

Söz konusu mesajlar gündem olurken Gazeteci Nedim Şener ikili arasında geçen mesajlaşmaları köşesinde paylaştı.

İŞTE O MESAJLAŞMALAR

31 Mayıs 2025

Saran: Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

Cebeci: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?

Saran: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul’da.

Cebeci: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

Saran: Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gitcem birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

Cebeci: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.

Saran: Tamam bulurum.

Cebeci: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.

Saran: Çok geç, daha erken.

Cebeci: Kaç?

Saran: 19.00

Cebeci: İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

Saran: Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci: G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran: :)

02.06.2025

Saran: Gelgit Ela nasılsın?

Cebeci: Kafam hâlâ güzel, o nasıl bir şeydi!

Saran: Kızım laf dinlemiyorsun ki yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse.

06.07.2025

Cebeci: E hani ekmiştin., artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim.”

