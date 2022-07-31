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112 Acil Çağrı Merkezlerinde yılbaşından beri 59 milyonun üzerinde çağrı yanıtlandı

31.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

112 Acil Çağrı Merkezlerinde yılbaşından beri 59 milyonun üzerinde çağrı yanıtlandı

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezlerinde yılbaşından bu yana 59 milyon 107 bin çağrıya yanıt verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve sıhhi imdat, polis, jandarma, orman yangını, sahil güvenlik ile AFAD'ın acil çağrı hatlarının tek numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezleri, 81 ilde hizmet veriyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışılan merkezlerde bu yılın 7 aylık döneminde 59 milyon 107 bin 410 çağrı karşılandı. Bu çağrıların 40 milyon 748 bin 69'unu asılsız çağrılar oluştururken, asıllı çağrı miktarı ise bu süreçte 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi.

- Tek numara 112 ile acil durumlardaki engeller kaldırıldı

Merkezlerde işitme ve dil-konuşma engelli bireylerin acil yardım çağrıları, "Engelsiz 112" hizmetiyle karşılanıyor. Bu hizmet kapsamında yılbaşından bu yana 1600 vatandaşa görüntülü işaret dili hizmeti sunuldu.

- 44 bin 305 "e-call" çağrısı alındı

Araç içi otomatik acil durum çağrı sistemi olarak tanımlanan "e-call" sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezine iletebiliyor.

Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezinden aracın geri aranabilmesini sağlayan sistemle yılbaşından bugüne kadar merkezlerde, 44 bin 305 acil duruma anında müdahale edildi.

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