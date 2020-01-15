YURTHABER
  4. 112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti

112 Ekipleri 2019 yılında 55 bin 430 vakaya müdahale etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne 2019 yılında gelen 392 bin 518 ihbarın sadece 55 bin 430’u gerçek çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi, 2019 yılında asılsız ihbar telefonlarına maruz kaldı.

Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne 2019 yılında gelen 392 bin 518 ihbarın sadece 55 bin 430’u gerçek çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi, 2019 yılında asılsız ihbar telefonlarına maruz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 2019 yılında 392 bin 518 kişi arayarak ihbarda bulundu. Yapılan bu ihbarlardan sadece 55 bin 430’u gerçek çıkarken, 337 bin 88’i asılsız çıktı.
Asılsız ihbarlardan dolayı telefonların meşgul edilmesi ve iş gücü kaybı yaşanmasından dolayı hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları mağdur ediliyor. 112 sağlık ekipleri, 2019 yılı içerisinde 2 bin 727 trafik kazası, 112 iş kazası, 23 yangın, 613 yaralama, 169 intihar ve medikal vakalarla birlikte toplam 55 bin 430 olaya müdahale etti.

“Canım sıkılıyor benimle muhabbet edin”
Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne 2019 yılı içerisinde gelen 337 bin 88 asılsız çağrı içerisinde, "Su borusu patladı gelin değişin", "Kontörüm bitti, arkadaşa söyleyin beni arasın", "Evde canım sıkılıyor, sizinle muhabbet etmek istedim" gibi konuşmalar yer alıyor.
Asılsız çağrılar nedeniyle hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu vurgulayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu, “Adıyaman 112 olarak 2019 yılı içerisinde toplam çağrı sayımız 392 bin 518, asılsız çağrı sayımız ise 337 bin 88’dir. Adıyaman 112’de toplam 47 ambulansımız bulunmaktadır. Özellerle beraber 33 istasyonumuz vardır. Halkımızdan ricamız var, çok sayıda asılsız çağrılar geliyor. Bu çağrılar bizleri gereksiz yere meşgul ediyor ve gerçek vakalara ulaşmakta zorlanıyoruz arayanlar bu konuda biraz da olsa empati yaparlarsa seviniriz. Hem kendilerine hizmet verme adına hem de gerçekten ihtiyacı olan insanlara doğru ve zamanında müdahale edebilme adına asılsız çağrılarda bulunmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdiYalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi
Gece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltıGece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Ulaşımda sıkıntı var

Ulaşımda sıkıntı var

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:41
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Erdil Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

'uzun Eşek' Oyunu Hastanede Bitti

'uzun Eşek' Oyunu Hastanede Bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.