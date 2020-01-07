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  4. 112’den hayata döndüren dokunuş

112’den hayata döndüren dokunuş

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir anda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılırken kalbi duran yaşlı adam, yaptıkları müdahaleyle kendisini yaşama döndüren sağlık personeline teşekkür yemeği verdi.Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Erbay, 14 Kasım 2019 tarihinde öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı.

112’den hayata döndüren dokunuş

Manisa’nın Kula ilçesinde bir anda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılırken kalbi duran yaşlı adam, yaptıkları müdahaleyle kendisini yaşama döndüren sağlık personeline teşekkür yemeği verdi.
Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Erbay, 14 Kasım 2019 tarihinde öğle saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Nefes alıp vermekte güçlük çeken Erbay, 9 kilometre uzaklıktaki Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmek için, Saraçlar Mahalle Muhtarı İsmail Erbay’dan yardım istedi. Muhtar Erbay ise, kalp krizinden şüphelenerek Erbay’ı Sandal Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü. Buradaki doktorların ilk müdahalelerine rağmen durumu kötüye giden Mehmet Erbay, çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansa alındı. Erbay’ın kalbi durdu ve yaşama gözlerini yumdu. Bu kez devreye Aile Sağlığı Merkezi Doktoru Ü.Z.B., 112 acil servis ekibi Paramedik S.L. ve ATT A.A girdi. Kalbi durmasının ardından yaşama tepkisi vermeyen Erbay’ın hayata dönmesi için uzun uğraşlar veren sağlık personeli, Erbay’ı Kula Devlet Hastanesine getirdi. Daha sonra buradaki müdahalelerin ardından H.E. idaresindeki ambulansla Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edilen Erbay, sağlık personellerinin müdahaleleri ile özel hastaneye varmadan yaşama döndürüldü. Ambulansta bir süre kalp masajı yapılan ve solunum desteği verilen Erbay, yaşama dönmesinin ardından özel hastanede yoğun bakıma alındı. Burada 3 gün yoğun bakımda, 2 gün ise müşahede altında tedavi gören Erbay, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
14 Kasım 2019 tarihinde yaşadığı sağlık problemini, 112 acil servis ekiplerinin yerinde müdahaleleri ile atlatan ve adeta ikinci hayatını yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Erbay, kendisini yaşama döndüren 112 sağlık personelleri ile Sandal Aile Sağlığı Merkezi personellerine teşekkür yemeği verdi. Erbay, sağlık personellerinin hakkını ödeyemeyeceğini söyledi.
Yemeğin ardından 14 Kasım 2019 tarihinde başında gelenleri anlatan Mehmet Erbay, “14 Kasım 2019 tarihinde, öğle saatlerinde bir anda rahatsızlanmaya başladım. Önce yediğim bir şeylerden zehirlendiğimi düşündüm. Sağlık Merkezi’ne gidecek aracım olmadığı için, mahallemizin muhtarı İsmail Erbay’dan yardım istedim. Nefes almakta güçlük çekmemin yanı sıra, muhtar İsmail Erbay, yüzümün renginin beyazladığını ve terlediğimi fark etti. Vakit kaybetmeden 9 kilometre uzaklıktaki Sandal Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmek için yola çıktık. Her geçen dakika nefes almakta zorlandığım için çok fazla da bir şey hatırlamıyorum. En son Sandal aile sağılığı merkezine gittiğimizi hatırlıyorum. Daha sonra gözlerimi açtığımda Salihli’de tedavi gördüğüm özel hastanedeydik. Kendime geldiğimde yakınlarım olayı anlattı. Başımdan geçenleri öğrendikten sonra beni tekrar yaşama döndüren sağlık personellerine teşekkür etmek istedim. Bir yemekle teşekkür etmek, beni yeniden hayata döndüren sağlık personelleri için ne kadar az olsa da, sağlık personellerinin hakkının ödenmeyeceğini biliyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar beni 5 evladıma ve eşime yeniden bağladı. Rabbim onlara da sağlıklı ve uzun ömür versin. Başta beni yaşama geri döndüren sağlık personelleri olmak üzere, tüm sağlık camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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