Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelede oyundan çıkarken tribünlerin tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Belözoğlu, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe gelerek önemli bir meydan okumada bulunduğunu ifade etti.

"CAMİADAN RİCAM, KEREM BU DESTEĞİ HAK EDİYOR"

Oyuncusunu motive etmek için çaba harcadığını dile getiren 46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe camiasının beklentilerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe oynaması en keyifli ama en zor camia. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince yaşanan kırgınlıkları, oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor."

"KEREM'İN DURUMUNUN PROBLEM GİBİ ALGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Oyuncu değerlendirmelerinde ilk sıraya özveriyi koyduğunu belirten Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun mücadeleci yapısına güvendiğini aktardı:

"Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var. Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm."

"FENERBAHÇE'NİN İÇİNDE OLMAK BASKI GEREKTİRİR"

Kendi futbolculuk döneminden örnek veren deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki atmosferi ve taraftar sevgisinin önemini şu sözlerle tamamladı:

"Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir."