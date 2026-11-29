Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yıllar sonra diziden ayrılma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski çalışma arkadaşlarından birini isim vermeden hedef alan Açıkalın, dizide aldığı ücretle ilgili de çarpıcı iddialar ortaya attı.

Avrupa Yakası'nda sergilediği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından paylaştığı yılan fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin çekildiği dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, Gaffur karakterinin sömürüldüğünü ve kendisine kapıcı muamelesi yapıldığını ileri sürdü.

"O SARI YILAN HAFTADA 90 BİN LİRA ALIRKEN BANA 1.250 TL VERDİRDİ"

Eski çalışma arkadaşlarından birinin haftalık 90 bin TL kazandığını, kendisine ise 1.250 TL ödeme yapıldığını iddia eden Açıkalın, seyircileri mutlu etmek için 34 bölüm boyunca dizide kalmaya devam ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna iftiramdır. Sanat hayatımda yaptığım minik bir hata idi, Ekmek Teknesi gibi harika bir diziden ayrıldıktan sonra, sadece bir bölümüne konuk olarak çağrıldığım ve yaratmış olduğum Gaffur adlı karakteri sömüren sarı bir yılan vardı... Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu... O sarı yılan haftada 90 bin lira alırken (o zamanın parası) bana 1.250 TL verdirdi ve 34 bölüm sırf halkı mutlu etmek için diziye devam ettim... Yıllardır bana (neden o diziden ayrıldın diyen) tüm seyircilerime içimde kalmasın diye paylaşmak istedim..."

TELEVİZYON SEKTÖRÜNE DE SERT ELEŞTİRİ

Avrupa Yakası'nın ardından Yahşi Cazibe dizisi ve sinema filmleriyle kariyerini sürdürdüğünü belirten Açıkalın, televizyon serüvenini sonlandıralı 17 yıl olduğunu ifade etti. Oyuncu, televizyon sektörünün geldiği noktaya ilişkin de sert eleştirilerde bulundu.

Açıkalın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ama ben (Yahşi Cazibe) adlı dizisiyle yoluma devam ettim ve sinema filmlerim ile sizlerle buluştum ve televizyon serüvenimi bitireli 17 yıl oldu... Şimdi TV bitti diyorlar... Çünkü TV'lerde bir sürü sarı ve çıngıraklı yılan dolu. Olan, bu mesleği hakkıyla yapan, okumuş liyakatli oyuncular varken, bir sürü botokslu ve sakallı oyuncular ile milleti TV'den soğuttular.."