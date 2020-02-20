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112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i acil değil

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 112’ye gelen çağrıların yüzde 75’inin acil olmadığı ortaya çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyon toplantısı Vali Yardımcısı Turgut Subaşı Başkanlığında Çağrı Merkezi toplantı salonunda yapıldı.Toplantıya İl Jandarma Komutanı, J.

112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i acil değil

Zonguldak’ta 112’ye gelen çağrıların yüzde 75’inin acil olmadığı ortaya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyon toplantısı Vali Yardımcısı Turgut Subaşı Başkanlığında Çağrı Merkezi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı, J. Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Sami Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan ve Belediye Zabıta Müdür V. Erol Kırbuğa katıldı.
Toplantıda 2019 yılında yapılan faaliyetler, 2020 yılı hedefleri ve kurumlar arası işbirliği konularında gündem maddeleri ele alındı. Vatandaşlarca Çağrı Merkezine günde 1500 civarında arama yapıldığı, bu aramaların yüzde 75 inin acil çağrı olmadığı, vatandaşların sadece acil olan durumlarda 112 yi aramalarının gerektiği, 2020 yılında acil olmayan çağrıların azaltılması için çalışmalar yapılacağı, daha nitelikli çağrılarla hizmet verilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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