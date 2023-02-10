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  4. 113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...

113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...

10.02.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da logolarının yer aldığı 3 yardım tırının afet bölgesinden yola çıktığını duyurdu. Enkazın 113. saatinde mucize bir şekilde kurtulan genç Fenerbahçeli bir taraftar Arda Güler'e seslendi. Arda Güler de bu videoyu görür görmez hemen cevap verdi.

113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj geldi. Hemen ambulansa alınan genç taraftar, Arda'ya seslendi. Arda da bu seslenişi cevapsız bırakmadı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM ARDA ABİ"

"Seni çok seviyorum Arda abi. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya söyleyin seni oynatsın..."

"İNŞALLAH YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE..."

"Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz, kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Arda Güler fenerbahçe galatasaray ve beşiktaş kardeşi

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