113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj geldi. Hemen ambulansa alınan genç taraftar, Arda'ya seslendi. Arda da bu seslenişi cevapsız bırakmadı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM ARDA ABİ"

"Seni çok seviyorum Arda abi. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya söyleyin seni oynatsın..."

"İNŞALLAH YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE..."

"Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz, kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle...

