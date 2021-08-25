12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.
İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde yarışmacılar, 85 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.
Ali Dağı'ndan Pınarbaşı ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada, 71 sporcu mücadele etti.
Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.
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