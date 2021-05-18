12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.
Mücadeleler NTV'den naklen ekranlara gelecek.
Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan - Tuncer Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Deshane Davis - Larkin Anadolu Efes
Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji
Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex
Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex
Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray
Ayberk Olmaz - Galatasaray
Yiğit Arslan - Galatasaray
Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi
J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Samet Geyik - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat
Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers
Ersan İlyasova - Utah Jazz
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