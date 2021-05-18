12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.