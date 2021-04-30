12 Dev Adam'ın maç takvimi belli oldu

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.

A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.

Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:

1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya

KAYNAK: AA

FOTOĞRAF: AA

