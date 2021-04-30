SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. 12 Dev Adam'ın maç takvimi belli oldu

12 Dev Adam'ın maç takvimi belli oldu

30.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.

12 Dev Adam'ın maç takvimi belli oldu

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.

A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.

Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:

1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede!

Vedat Muriqi tekrar Süper Lig'e dönüyor!

Vedat Muriqi tekrar Süper Lig'e dönüyor!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.