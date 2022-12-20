12 gündür kayıp olan şahıs aranıyor

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Sezgin Zengin’den 8 Aralık günü evinden çıktığından beri haber alınamadı. Zengin’in ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Zengin’in, evinin yakınında bulunan Kent Ormanı’nda olabileceği ihtimali üzerine o bölgede arama çalışması başlatıldı. Kent Ormanı’nda AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama faaliyetine AKUT, DAK ve OBAK arama kurtarma ile jandarma ekipleri katıldı. Çalışmalar sürüyor.

“ENDİŞE İLE BEKLİYORUZ”

12 gündür haber alınamayan Sezgin Zengin’in babası Rıza Zengin, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirterek, “Oğlumun biraz rahatsızlığı vardı. Ben işe gittim, annesine ‘Çarşıya gideceğim’ deyip çıkıyor. Bir daha da geri gelmedi. 8 Aralık günü çıktı. Hiç kimse görmemiş. Şimdi ekipler arama yapıyorlar, sağ olsunlar. AFAD, AKUT herkes gelmiş arıyorlar. Bize yardımcı olmak için çalışıyorlar. Nereye gittiği belli değil. Bir gün önce de çıkmış, dolaşmış. Gelince, ‘anne çok dolaştım, çok yoruldum.’ demiş. Ertesi gün de öğlen saatlerinde 1-2 gibi çıkıyor, bir daha da geri gelmedi. Daha önce de çıkıyordu ama gittiği yerler belliydi. Arkadaşlarına, akrabalara gidiyordu, geri geliyordu. Bu sefer çıktı, bir daha da geri gelmedi. Biz de böyle endişe ile bekliyoruz. Arkadaşlarını, akrabaların hepsini aradık” dedi.

