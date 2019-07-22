Mynet Trend

12 kiloluk tavşan ilgi odağı oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir aile tarafından yurt dışından getirilen 1 yaşında ve 12 kilogram ağırlığındaki dev tavşan görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve Meslek Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Sinan Ağar, bir süre önce oğlunun da yardımlarıyla Romanya'dan iki yavrusu ile birlikte "Alman dev tavşanı" olarak bilinen erkek tavşan getirdi.

Ağar, tavşan için evinin alt katındaki bir odaya özel yer yaptı. Burada hayvanı beslemeye başlayan Ağar, 1 yaşında olan ve 12 kilogram ağırlındaki tavşana gözü gibi bakıyor.

Sinan Ağar yaptığı açıklamada, Alman dev tavşanı olarak bilinen hayvanı oğlunun da destekleriyle yurt dışından getirdiğini söyledi.

'TAVŞANA İLGİ FAZLA'

Bir yaşında olan tavşanın şu anda 12 kilogram civarında olduğunu kaydeden Ağar, bölgede ilk defa görülen tavşana ilginin ise hayli fazla olduğunu aktardı.

Tavşanı gören ilçe sakinlerinin çok şaşırdığını ve birlikte fotoğraf çekildiğini ifade eden Ağar, "Şimdiye kadar bu kadar büyük tavşan görmeyen vatandaşlar çok şaşırıyor. Tavşana ilgi çok fazla. Özel olarak bu hayvanı görmeye gelenler oluyor. Hayvanın meraklı sayısı her geçen gün artıyor. Tavşan ilçede adeta ilgi odağı oldu." dedi.

Tavşanının bakımının çok zor olduğunu belirten Ağar, tavşanı havuç, lahana ve kuru otla beslediğini, hayvanın düzenli şekilde aşı ve veteriner kontrolünün de yapıldığını dile getirdi.

'2 YAŞINA GELDİĞİNDE 15 KİLOGRAM OLACAK'

Ağar, tavşanın iki yaşına geldiğinde ağırlığının 15 kilograma kadar ulaşacağını belirtti.

İlçe sakinlerinden Arif Kalafat ise ilk defa böyle bir tavşan gördüğünü ifade ederek, "İlk gördüğümde çok şaşırdım. Normal tavşanlara göre büyüklüğü 3-4 kat fazla." dedi.

HERKES ŞAŞIRIYOR

Kürşat Kütük de tavşanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığını kaydederek, tavşanı gören herkesin şaşırdığını söyledi.

Kaynak: AA


Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Rize'de 'vampir' kabusunda yeni gelişme!Rize'de 'vampir' kabusunda yeni gelişme!
Sular çekildi, yeniden ortaya çıktıSular çekildi, yeniden ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavşan ordu

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! Okullarda yeni dönem

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir şehrin kabusu olmuştu, artık oralarda da görülüyor

Rize'de 'vampir' kabusunda yeni gelişme!

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı

Sular çekildi, yeniden ortaya çıktı

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ile öldürdü

Av tüfeğiyle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.