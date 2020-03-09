Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemiz de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır” dedi.

12 Mart 2020 Dünya Böbrek Günü dolayısıyla açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, böbrek hastalığının erken saptanması durumunda çoğunlukla önlenebileceğini veya ilerlemesinin geciktirilebileceğini kaydetti.

“Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır”

Böbrek hastalığı ile yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade eden Hanci, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemiz de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.