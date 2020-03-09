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“12 Mart 2020 Dünya Böbrek Günü”

BAYBURT HABERLERİ  | 09.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr.

“12 Mart 2020 Dünya Böbrek Günü”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemiz de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır” dedi.
12 Mart 2020 Dünya Böbrek Günü dolayısıyla açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, böbrek hastalığının erken saptanması durumunda çoğunlukla önlenebileceğini veya ilerlemesinin geciktirilebileceğini kaydetti.

“Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır”
Böbrek hastalığı ile yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade eden Hanci, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemiz de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için bilgiler veren İlker Hanci, “Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır. Bakanlığımız, böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 12 Mart günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Böbrek Günü teması “Herkes İçin Böbrek Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme fırsatı vermektedir. Kronik böbrek hastalığından korunmak için de düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenmek ve vücut ağırlığımızı korumak, tuzu azaltarak yeteri kadar sıvı alamayız, sigaradan uzak durmalıyız, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalıyız, kan basıncımızı ve kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeliyiz ve risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz” şeklinde konuştu.

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