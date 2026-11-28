Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçının ardından yaşadığı ulaşım sıkıntıları nedeniyle Türkiye'ye beklenenden geç dönebildi. Derbi öncesi hazırlık süresi oldukça kısıtlı kalan siyah-beyazlılarda erteleme seçeneği gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ GEÇ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde yaşanan olaylar ve ulaşım sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdi. Geceyi Batum'da geçirmek zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, bugün Türkiye'ye dönebildi.

Yaşanan yoğunluğun ardından bugün antrenman yapmayan Beşiktaş, yarın rejenerasyon çalışması gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, pazar günü yapacağı tek taktik idmanla Galatasaray derbisine hazırlanacak.

Futbol Direktörü Önder Özen, hazırlık süresinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Derbiye hazırlanmak için ise sadece bir günümüz olacak. İşimiz kolay görünmüyor ancak bunun üstesinden gelebilecek bir karaktere sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

GALATASARAY'DAN YEŞİL IŞIK

Beşiktaş cephesinde derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılması değerlendiriliyor. Galatasaray yönetiminin ise siyah-beyazlılardan böyle bir talep gelmesi halinde ertelemeye onay vermeye sıcak baktığı öğrenildi. Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcuların da ezeli rakiplerine jest yapmak amacıyla erteleme fikrini desteklediği belirtiliyor.

SON KARAR TFF'NİN

İki kulübün anlaşması halinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bir gün ileriye alınmasının önünde engel bulunmuyor. Son karar ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.