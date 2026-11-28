SU TV ekranlarında yayınlanan “Burhan Taşkın’la Sahne Senin” programında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı yayında söylenen bir türkü sırasında yaşananlar, stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Kadın konuğun, “Yanağımdan sen ısır, Amasya elması da... Isır sen beni ısır” sözlerinin yer aldığı türküyü seslendirdiği sırada sunucu Burhan Taşkın da kendisine eşlik ederek oynamaya başladı. Taşkın, türkünün sözlerinden esinlenerek kadın konuğu ısırmaya çalışır gibi hareketler yaptı.

MİKROFONLA KARŞILIK VERDİ

Sunucunun hareketleri karşısında elindeki mikrofonla ona doğru hamle yapan kadın konuk, gülümseyerek türküsünü söylemeyi sürdürdü. Ancak Burhan Taşkın'ın aynı hareketleri tekrarlaması üzerine stüdyodaki eğlenceli anların yerini gerginlik aldı.

SUNUCUYA YUMRUK ATTI

İkili arasındaki şakalaşma devam ederken programın diğer konuğu Cüneyt Karataş bir anda yerinden kalktı. Sunucu Burhan Taşkın'a doğru yönelen Karataş, beklenmedik bir şekilde yumruk attı.

Canlı yayın sırasında kameralara yansıyan olay, stüdyoda kısa süreli paniğe ve kargaşaya yol açtı. Yaşananların ardından programdaki gerginliğin gerçek bir tartışmadan mı yoksa şakalaşmanın devamından mı kaynaklandığı netlik kazanmadı.