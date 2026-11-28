Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

"1 SAAT ERKEN YOLA ÇIKTIM"

Nazif Ege, "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

“NAVİGASYON DEĞİL, TABELALARI TAKİP ETTİM”

Navigasyon kullanmadığını ifade eden Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini belirterek, aracın çamura saplanmasıyla ilgili, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

"ARACI ÇALIŞTIRIP SICAK TUTARAK ÜŞÜMELERİNİ ENGELLEDİK"

Arama çalışmaları sırasında çocuklarla araçta birlikte olduklarını aktaran Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

DHA

KURTARILMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Düzce’nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bolu’da mahsur kalan 10 kız çocuğunun kurtarılma anları ortaya çıktı: "Allah razı olsun" https://t.co/Em3QQyeueQ — Mynet (@mynet) November 28, 2026

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e gezi amacıyla giden çocukları taşıyan bir araçla dün 16.30'da irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için arama kurtarna çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.

Saat 02.20'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp çocuklar ile personellerle iletişim kurulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Aracın Bolu'dan 2 kilometre uzaklığındaki Yığılca mevkisinde bataklığa saplandığı belirtildi.

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Bulunan 10 çocuk ve 3 personel tedbiren sağlık kontrollerinden geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır