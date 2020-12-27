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12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye ile birlikte 12 ülkede yürütülen ‘It’s All About’ isimli ‘eTwinning’ projesi Eskişehir Şeker İlkokulu’nda hayata geçirildi.

12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da başladı

Türkiye ile birlikte 12 ülkede yürütülen ‘It’s All About’ isimli ‘eTwinning’ projesi Eskişehir Şeker İlkokulu’nda hayata geçirildi. Proje ile farklı ülkelerin kültürlerinin araştırılıp tanıtılacak.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılımcıların olduğu proje Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Ürdün ülkelerinden gelen destek ile 12 ülkede 146 proje ortağıyla yürütülecek.
Eskişehir Şeker İlkokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Özel proje hakkında açıklamalarda bulunarak,
projenin amacının Türk kültürünü tanıtıp, diğer ülkelerin kültürlerini araştırmak, tanıtmak ve sunmak olduğunu ifade etti. Özel, “Proje ile öğrencilerin kendi kültürel mirasını ve diğer ülkeleri öğrenmelerini sağlamak, kültürel miras bilincini artırmayı hedefliyoruz. Ülkeler arasındaki sınırları ve mesafeyi ortadan kaldırmak, dostluk ilişkileri ve kültür kardeşliği kurmak, öğrencilerin benlik saygısı ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanıyor” dedi.

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