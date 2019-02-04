12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkanlar şoke etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Çin'in Hubei bölgesinde akıllara durgunluk verecek tıbbi bir vaka yaşandı. 12 yaşındaki bir çocuğun penisine 39 adet manyetik metal top soktuğu saptandı.

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkanlar şoke etti!

13 Ocak'ta ağrı ve idrara çıkamama şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuğa çekilen röntgende ortaya çıkan manzara korkunçtu.

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Doktorlar çocuğun penisinde içeri sokulmuş 39 adet manyetik metal topçuk saptadı.

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Çocuk bunu 'merak ettiği' için yaptığını belirtirken apar topar ameliyata alındı.

Ürolog Dr. Wang Jun operasyonun başarıyla geçtiğini ve çocuğun idrarını yeniden yapabilir hale geldiğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aslanım geleceğin çok parlak,yakında soda şişesi testine bekliyoruz.
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