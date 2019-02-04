12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkanlar şoke etti!

13 Ocak'ta ağrı ve idrara çıkamama şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuğa çekilen röntgende ortaya çıkan manzara korkunçtu.
Doktorlar çocuğun penisinde içeri sokulmuş 39 adet manyetik metal topçuk saptadı.
Çocuk bunu 'merak ettiği' için yaptığını belirtirken apar topar ameliyata alındı.
Ürolog Dr. Wang Jun operasyonun başarıyla geçtiğini ve çocuğun idrarını yeniden yapabilir hale geldiğini belirtti.
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