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12 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan kadının cesedini bulmak için çalışma başlatıldı

26.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 12 yıl önce aniden ortadan kaybolan ve erkek arkadaşı tarafından tarım ilacı içirilerek öldürüldükten sonra uçurumdan aşağı atıldığı ortaya çıkan kadının cesedinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir’de 2011 yılında ailesinin yanından erkek arkadaşı Murat Ş. ile yaşayacağını belirterek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 33 yaşındaki Sibel Yenigün’ün, kan donduran bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ailesinin müracaatı doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucunda erkek arkadaşı Murat Ş. tarafından tarım ilacı içirilerek öldürüldüğü ardından da uçurumdan atıldığı öğrenilen Sibel Yenigün’ün cesedinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Mihalgazi İlçesi Alpagut Mahallesi yakınlarında bulunan bir uçurumdan aşağı atılan Sibel Yenigün’ün cesedinin bulunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve DAK ormanlık alandaki arama çalışmaları devam ediyor.

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