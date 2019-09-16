12 yıl sonra bulduğu aracı için 32 bin TL otopark ücretini duyunca şok yaşadı

Okmeydanı Şark Kahvesi'nde nalbur dükkânı işleten 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl önce arabasıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor tesislerine gitti. Arabayı üzerindeki anahtarla birlikte spor tesisleri yakınında bulunan bir oto yıkamacısına bırakan Halat, maç bitiminde ise aracını almaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını yerinde bulamayan Halat, oto yıkamacısına aracını sorduğunda ise aracının başka biri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın çalındığını anlayan Halat, polise müracaat etti. Aracın bulunacağından ümidi kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yediemin Otoparkından bir kişi arayarak aracın otoparkta bulunduğunu söyledi.

32 BİN LİRA OTOPRAK ÜCRETİNİ DUYUNCA ŞOK YAŞADI



Aldığı haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllardır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına 32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini duyunca ikinci bir şok yaşadı.

'BÜTÜN OTOPARKLARI GEZDİM AMA ARACIMI BULAMADIM'



Aracının çalındıktan sonra hemen hemen İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını ancak bulamadığını belirten Aydın Halat, "2007 yılında Alibeyköy'de aracımla halı saha maçına gitmiştim. Aracımı halı sahanın hemen yanında bulunan bir oto yıkamacısına verdim. Maç oynadıktan sonra aracımı almaya gittiğimde aracımın yerinde olmadığını çalındığını fark ettik. Oto yıkamacısına aracımı sorduğumda aracımı bir kişinin aldığını söyledi. Bende tanıdığım birisinin benim arabamı almadığını söyledim. Oto yıkamacıları da bu bölgede hırsızların çok olduğunu ve aracın çalınmış olabileceğini söylediler. Daha sonra polis merkezine giderek aracımın çalındığına dair şikâyette bulunduk. Bunun için işlem yapılmasını ve çalan kişilerden şikayetçi olduk. İstanbul'daki hemen hemen bütün otoparkları gezdim ama aracımı bulamadım" dedi.