12 yıllık başkan Halil Günay görevini bıraktı

Kütahya'da bir ilçe takımında en fazla süre ile başkanlık yapan Günay, yaptığı açıklamada, "2008 yılından bu tarafa başkanlığını yaptığım daha doğrusu yapmaya çalıştığım, Çavdarhisarspor'un tarihinin belirli bir döneminde, bu bayrağını taşıma imkanı buldum. Elimizden geldiğince, aklımız yettiğince yönetici arkadaşlarımızla beraber bişeyler yapmaya çalıştık. Geçen süre içerisinde buraya yazmakla bitmeyecek herşeyi yaşadım, gördüm, öğrendim ve ders aldım. Bunlar yanı başımda tecrübe olarak kalacaktır. 2008 ile 2020 yılları arasında Çavdarhisar'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.

"ÇAVDARHİSARSPOR İÇİN ELİMİNDEN GELENİ YAPTIK"

Günay, "Tesisin yapılması için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum. Sporcu kardeşlerimize sunabildiğimiz imkanlarla geriye baktığımda iz bırakan işler yaptığımıza inanıyorum. Tabiki taktir siz Çavdarhisarlıların ve spor camiasınındır. Bu zamana kadar desteğini esirgemeyen belediyemize, kaymakamlığımıza ve tüm halkımıza verdikleri maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Son olarakta 2008-2020 yıllarında beraber çalıştığımız yönetici, antranör ve futbolcu arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı yanımızda olan taraftarımıza büyük küçük herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kimseye dargın değilim. Kırgınlık olmuştur ama benim için gelip geçmiştir. Özel nedenlerden dolayı görevimi bırakıyorum Çavdarhisar spor üzerinde hakkım varsa hepside sonuna kadar helaldir'' ifadelerini kullandı.

(İHA)

