Fenerbahçe Tarfin'e Atina'da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR karşısında deplasmanda mücadele etti. OAKA Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 92-74 kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.

İLK ÇEYREKTE PANATHİNAİKOS ÖNDE

Atina'daki karşılaşmaya ev sahibi Panathinaikos AKTOR daha etkili başladı. İlk 10 dakikanın sonunda Yunan temsilcisi, Fenerbahçe Tarfin karşısında 27-24'lük üstünlük sağladı.

DEVREYE 5 SAYI FARKLA GİDİLDİ

İkinci çeyrekte de iki takım arasındaki mücadele dengeli şekilde devam etti. Panathinaikos, soyunma odasına 46-41 önde girerek farkı 5 sayıda tuttu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstünlüğünü artıran Panathinaikos AKTOR, final çeyreğine 67-55'lik avantajla girdi. Son bölümde de kontrolü elinde tutan Yunan ekibi, mücadeleyi 92-74 kazanmayı başardı.

PANATHİNAİKOS 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, EuroLeague'de çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin ise sezonun ilk yenilgisini alarak galibiyet serisini noktaladı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ZALGİRİS

Sarı-lacivertli takım, EuroLeague'deki bir sonraki karşılaşmasında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Mücadele 13 Ekim akşamı oynanacak.

Panathinaikos AKTOR ise aynı tarihte Partizan'a deplasmanda konuk olacak.