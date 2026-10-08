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Fenerbahçe Tarfin'e Atina'da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi

EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR'a konuk olan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 92-74'lük yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece Avrupa'da bu sezon ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin'e Atina'da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR karşısında deplasmanda mücadele etti. OAKA Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 92-74 kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.

İLK ÇEYREKTE PANATHİNAİKOS ÖNDE

Fenerbahçe Tarfin e Atina da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi 1

Atina'daki karşılaşmaya ev sahibi Panathinaikos AKTOR daha etkili başladı. İlk 10 dakikanın sonunda Yunan temsilcisi, Fenerbahçe Tarfin karşısında 27-24'lük üstünlük sağladı.

DEVREYE 5 SAYI FARKLA GİDİLDİ

Fenerbahçe Tarfin e Atina da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi 2

İkinci çeyrekte de iki takım arasındaki mücadele dengeli şekilde devam etti. Panathinaikos, soyunma odasına 46-41 önde girerek farkı 5 sayıda tuttu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Fenerbahçe Tarfin e Atina da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi 3

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstünlüğünü artıran Panathinaikos AKTOR, final çeyreğine 67-55'lik avantajla girdi. Son bölümde de kontrolü elinde tutan Yunan ekibi, mücadeleyi 92-74 kazanmayı başardı.

PANATHİNAİKOS 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe Tarfin e Atina da ağır darbe! İlk mağlubiyet geldi 4

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, EuroLeague'de çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin ise sezonun ilk yenilgisini alarak galibiyet serisini noktaladı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ZALGİRİS

Sarı-lacivertli takım, EuroLeague'deki bir sonraki karşılaşmasında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Mücadele 13 Ekim akşamı oynanacak.

Panathinaikos AKTOR ise aynı tarihte Partizan'a deplasmanda konuk olacak.

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Panathinaikos EuroLeague fenerbahçe
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