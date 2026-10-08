Fenerbahçe'de o isim Ocak ayında Süper Lig ekibine gidiyor!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yaşanması beklenirken, takımdan ayrılması gündeme gelen isimlere Amara Diouf da eklendi. Sezon başında sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer alamayan genç futbolcunun geleceğiyle ilgili yeni bir plan üzerinde duruluyor.

AMARA DİOUF İÇİN AYRILIK PLANI

Fenerbahçe'de sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışında kalan Amara Diouf, geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başladı. Genç oyuncunun iyileşmesinin ardından ocak ayından itibaren Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alması bekleniyordu.

Ancak sarı-lacivertli yönetimin Diouf'un geleceğiyle ilgili farklı bir karar aldığı öne sürüldü. Gelen bilgilere göre genç futbolcunun daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık gönderilmesi planlanıyor.

OCAK AYINDA SÜPER LİG EKİBİNE KİRALANACAK

Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda Amara Diouf'un durumu Futbol Komitesine iletildi. Oğuz Çetin yönetimindeki komitenin gündemine gelen plan kapsamında, genç oyuncunun ocak ayındaki transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden birine kiralanması düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin bu hamleyle Diouf'un düzenli forma giyerek gelişimini sürdürmesini hedeflediği belirtiliyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve genç futbolcunun hangi takıma gideceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.