12 yıllık mesleğini bırakıp tatlıcı oldu! 'Fıstık bombası' satıyor

Türkiye’de tatlı sektöründe birçok kent, yöreye özgü ürünleriyle farklı lezzetler sunarken, çeşitler de artıyor. Yeni lezzetlerden biri de yıllarca tekstil sektöründe çalışan Şimşek Korkmaz’ın Adana’da açtığı küçük imalathanesinde ürettiği ‘fıstık bombası’ oldu. Yaklaşık 12 yıl tekstil sektöründe çalışan ve bu süreçte sürekli olarak Gaziantep’e iş toplantılarına giden Korkmaz, burada tatlıcı dükkanlarını gezmeyi alışkanlık haline getirdi. Bu alışkanlığı bir süre sonra ilgiye dönüşen Korkmaz, radikal bir karar alarak 12 yıllık mesleğini bırakıp tatlıcı olmaya karar verdi. Oturduğu apartmanın altındaki 30 metrekarelik iş yerini kiralayan Korkmaz, burayı imalathaneye çevirdikten sonra üretime başladı. İlk olarak kadayıf çeşitleri yapan Korkmaz, daha sonra kendi tarifi olan közde pişirdiği fıstık bombası tatlısının tescilini alarak üretimi başladı. Fıstık bombasının kaliteli ve uygun fiyatlı bir tatlı olduğunu dile getiren Korkmaz, Adanalıların bu lezzeti sevdiğini söyledi.

YÜZDE 85 ORANINDA FISTIK İÇERİYOR

Fıstık bombasının üzerinde çok çalıştığını ve çalışmaları tamamladıktan sonra tescillediğini kaydeden Korkmaz, tatlının fıstık oranı ve özel yağı nedeniyle maliyeti yüksek bir ürün olduğunu kaydetti. Tatlının yapımında tereyağının özü denilen sade yağı kullandıklarını belirten Korkmaz, bu yağın bahar aylarında yeşil otla beslenen koyunun sütünden elde edildiğini vurguladı. Gaziantep’te tatlıcıları gezerken neredeyse her gün içinden bir sesin bu işi yapması gerektiğini söylediğini belirten Korkmaz, tatlıcılığa başladığı için hiç pişman olmadığını kaydetti. Fıstık bombası ile işine farklı bir boyut kattığını ifade eden Korkmaz, “İnsanlar bu tatlıyı sevdi. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden müşterimiz var. Adana içerisinde bu tatlının tepsi fiyatı 75 liradır. Tepsinin içinde 8 adet bulunuyor. Biz bu işi çok sevdiğimizden ve hiçbir zaman ticari görmediğimizden fiyatı uygun tuttuk. Ailecek yaptığımız için işçi ve usta masrafımız da yok” dedi.