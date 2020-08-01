120 dönüm araziye ektiği mısırla belediyeye ek kaynak oluşturacak

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Demircan, 120 dönümlük çalılık alanı temizleyerek ektiği mısırla belediye bütçesine ek kaynak oluşturacak.

Gölyaka Kültür Park alanı içerisinde Milli Emlak Müdürlüğüne ait 120 dönümlük çalılık alanı temizleyerek kullanım için izin alan ve çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraşan Demircan, söz konusu alana mısır ekti.

Ekim yaptığı tarladan 200 ton tane mısır elde etmeyi hedefleyen Demircan, buradan elde edeceği gelirle ilçeye yatırım yapacak.

Demircan, AA muhabirine, kendisinin de bir çiftçi ve köy çocuğu olduğunu, çiftçiliği ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

İlçe sınırları içerisinde olan ve kullanılmayan arazileri değerlendirme noktasında bir arayış içine girdiklerini, bu anlamda da alana mısır ektiklerini anlatan Demircan, Meclis üyesi Mehmet Bey'in de tavsiyeleriyle 120 dönümlük bir alanı temizleyerek hem istihdam oluşturmak hem ekonomiye bir katkı sunmak hem de belediyeye bir ek gelir gerçekleştirmek için mısır ektiklerini belirtti.