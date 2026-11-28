İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Çiftçi, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunmasına ilişkin Çiftçi, olayı Kocaeli Valisinden akşam saatlerinde öğrendiğini, GPS cihazıyla bağlantının kesilmesi üzerine ihbarın Kocaeli 112'ye de 19.05'te geldiğini aktardı.

Çiftçi, ihbarda bulunulduğu andan itibaren tüm birimleri seferber ettiklerini belirterek, "AFAD, jandarma, arama kurtarma ekiplerimiz sahada seferber oldular. Canhıraş şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir tane İHA geldi, Akıncı Bayraktar'dan iki İHA arama çalışmalarına katıldı, 5 dron havadan taramaya devam etti." diye konuştu.



BOLU'DA KAYBOLAN 10 ÇOCUK 13 KİŞİ: "DEVLETİMİZİN BİR GEÇİKMESİ YOKTUR"

Daha kestirme olduğunu düşündüğü için şoförün orman yoluna saptığını, orada da çamurlu yola aracın saplandığını, aracı kurtarmak için de epey mücadele verdiklerini ifade eden Çiftçi, orman yolu olduğu için kendilerine telefonla ulaşılamadığını belirtti.

Çiftçi, "Refakatçilerde 2 tane telefon var ama bağlantı kurulamıyor. Bizim de aklımıza çeşit çeşit senaryolar geliyor. 55 ekibimiz, 204 personelimiz hepsi sahaya dağıldı ve değişik açılardan öğrencilerimizi aramaya devam etti. Nihayetinde kendilerine ulaştık. Mobil baz istasyonu da gönderdik, onunla birlikte telefonlar çekmeye başlayınca irtibat kurulabildi ve kendilerine ulaştık. Burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. Tüm imkanlar seferber edildi. Öğrencilerimiz de şükürler olsun sağ salim kurtarıldı. Sağlık taramalarından geçtiler ve Kocaeli'ye döndüler." ifadelerini kullandı.

"ESKİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ANLAYIŞIYLA BUGÜNKÜ FARKLI"

28 Şubat sürecine ilişkin Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, vesayet odaklarının geriletildiğini söyledi.

Çiftçi, başörtüsü yasağına değinerek, kadınların meslekleriyle başörtüsü arasında tercih yapmaları gerektiğini, çok zor günlerden geçildiğini dile getirdi.

Bugünlerin kıymetini bilmek için eski Türkiye'nin uygulamalarını da zaman zaman hatırlamak gerektiğini kaydeden Çiftçi, "O günlerde devlet kendisini milletten koruyordu, öyle bir refleks geliştirmişti. Şu anda biz İçişleri Bakanlığı olarak milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceliyoruz. O günkü güvenlik anlayışından bugünkü güvenlik anlayışı da bu şekilde oluştu. Bugünlerin kıymetini bilmeliyiz, ülkemize sahip çıkmalıyız. Bugün artık irtica birinci tehdit değil, öyle bir şeyin esamesi de okunmuyor. Başörtülü insanlar kamuda çalışıyor, üniversitelere gidiyor diye devletimiz, milletimiz zarar görüyor mu?" diye konuştu.



"SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞTIĞINDA 50 YILLIK PRANGADAN DA KURTULMUŞ OLACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, şunları söyledi:

"Süreç gayet güzel bir şekilde kazasız, belasız ilerliyor. Türkiye'nin dışında bunu ilerleten başka ülkeler de oldu. Dünyanın değişik yerlerinde benzer süreçler oldu ama buradaki fark şu. Bunu biz tamamen kendimiz yürütüyoruz. Türkiye herhangi bir başka devletten güç almıyor. Türkiye kendi göbeğini, kendisi kesiyor. Takip, tasfiye süreci devam ediyor. Sadece Terörsüz Türkiye ile ilgili değil hem Suriye hem Irak'ta Terörsüz Bölge ile ilgili de güzel gelişmeler var. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız. Devletin bütün kurumları bu sürece destek veriyor. Ümit ediyorum ki sonuca yakınız, diğer ülkelerde olduğu gibi fazla uzamadan, uzun bir süreç yürütmeden kısa bir sürede sonuca ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelemiz bitmiş değil, devam ediyor. Jandarma kanalıyla sahada arama tarama faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. PKK'ya karşı da mücadelemiz devam ediyordu ama şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok, hepsi sınırlarımızın ötesinde. Şu anda steril hale gelmiş durumdayız. Geçen sene mayıs ayından itibaren ikna yoluyla teslim olanlar var. Bu sene içerisinde 214 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu. Geçen seneden beri 12 Mayıs tarihinden itibaren de 286 kişi teslim oldu. Diyarbakır'daki annelerin de çocuklarından gelenler oldu. Devlet, millet el ele bu süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. 2 yıldır şehit haberi geliyor mu? Bu son derece kıymetli, bu sürecin en büyük başarılarından birisi bu oldu."

"TERÖRLE MÜCADELEDE HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK"

Bu sene içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 bin 763 yol kontrol noktasını kaldırdıklarını aktaran Çiftçi, bölgelerin normalleşmesi açısından bunu da kıymetli bulduğunu söyledi.

Çiftçi, FETÖ, DHKP/C ve marjinal gruplarla da mücadelelerin devam ettiğini belirterek, "Bu sene içerisinde FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 tane operasyon düzenlemişiz. Bunun neticesinde 1405 kişi tutuklanmış. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 123 operasyon düzenledik, diğer marjinal gruplara yönelik olarak da operasyonlarımız devam ediyor. Terörle mücadelede herhangi bir kesinti yok." dedi.

Göçle ilgili de Çiftçi, "Suriyelilerin en fazla olduğu dönem 2021 yılıydı, 3,7 milyona ulaştı. 2024 yılından bugüne kadar yaklaşık 780 bin kişi ülkelerine geri döndü. 2016 yılından itibaren bu rakam 1 milyon 521 bini buldu. Şu an da ülkemizde 2,2 milyon Suriyeli var, geri dönüşleri devam ediyor. Biz ülkemizde gönüllü geri dönüşleri teşvik ediyoruz. 1465 kilometre sınır duvarı çektik, tedbirler aldık. Bir yandan sınır güvenliğimizi artırıyoruz, düzenli göçü teşvik ediyoruz, düzensiz göçle de mücadele ediyoruz. İnsani, İslami ve hukuki politikamız var." diye konuştu.

"841 KİŞİNİN 45 ÜLKEDEN, YURT DIŞINDAN İADELERİNİ SAĞLADIK"

Bakan Çiftçi, göreve başladığında en büyük mücadele alanın yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu ilan ettiğini belirterek, o günden bugüne kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelede yaptıkları operasyonlardan ziyade önleyici kolluk mücadelesini daha ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalamayla yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla hem operasyonlarımız yurt içinde artacak hem de yurt dışına kaçanları da teker teker gittikleri yerlerden toplayıp getireceğiz." şeklinde konuştu.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini belirterek, bu konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, bir sonraki yargı paketinde buna yönelik bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin de çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Topyekun mücadeleyle ancak başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Biz ancak İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma, vali, kaymakam işin polisiye kısmıyla mücadele yürütebiliriz. Bunun dışında ailelere, Yeşilay'a, sivil toplum kuruluşlarına, devletin diğer kurumlarına düşen görevler var." dedi.

DOLANDIRICILARA KARŞI "DOLUNAY" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi.

Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başında savcı var. Emniyetimiz, jandarmamız, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Siber Güvenlik Başkanlığı var. Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek."

Çiftçi, projeyle ilgili Adalet Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını ve yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı kararı çıkacağını, ardından Meclis'te bir yasal düzenleme yapılarak daha etkili bir mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Televizyonlarda ve dijital platformlardaki dizilerde yeni nesil suç örgütü liderlerinin elebaşlarının övülmesini ve rol model olarak gösterilmesini tasvip etmediklerini dile getiren Çiftçi, bu konuda RTÜK'e bir yazı yazdıklarını ve söz konusu yapımların takip edilmesi noktasında yardım talep ettiklerini söyledi.

VATANDAŞLARA BİYOMETRİK KİMLİK UYARISI

Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler." diye konuştu.

OKULLARDA GÜVENLİK MESELESİ

Çiftçi, okul devamsızlığını bir güvenlik zafiyeti ve riski olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Eğer çocuk okul çağında okula gitmiyorsa bir sonraki adımda mutlaka uyuşturucu çetelerinin veya yeni nesil suç örgütlerinin ağına düşecek demektir. Bizim çocuklarımızı, geleceğimizi korumak gibi bir görevimiz de var. Onları zararlı alışkanlıklardan koruma gibi bir görevimiz var, devletin görevi var. Dolayısıyla çocuk okula gitmiyorsa bu bizim açımızdan bir güvenlik riskidir." diye konuştu.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesinde sürecin milletin gözü önünde cereyan ettiğini kaydeden Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız olay ilk çıktığından beri bu konudaki iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını, milletin hakkına, hukukuna göz dikenin mutlaka bunun hesabını vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurumu şu anda görev başında. Adli süreç bir yandan işliyor. Ödemeler başladı." ifadelerini kullandı.

JANDARMA 2027'DE 12-36 SAAT DÜZENİNE GEÇECEK

Çiftçi, göreve geldiğinde polislerin çalışma saatleri ile ilgili de düzenleme yapacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "Eylül ayı itibarıyla 12-36 çalışma düzenine geçtik 55 ilimizde. 20 ilde kısmen, 6'sında da devam ediyor çalışmalarımız. Bununla ilgili mülkiye müfettişlerimizi, polis başmüfettişlerimizi ve jandarma müfettişlerimizi görevlendirdim. Jandarma 2027'nin Ocak ayında kısmen geçecek, 2027'nin Haziran ayında da tamamen geçecek. Jandarmayı da işin içerisine katalım." dedi.

GAZZE KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Gazze ile yakından ilgilendiklerini de belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çünkü orada bir insani dram yaşanıyor 3 senedir. Bütün insanlığın vicdanını sızlatan uygulamalar var, bir soykırım var. Bunu da zalim İsrail 3 senedir haksız, hukuksuz şekilde yapıyor. Oradaki insanları ölüme, açlığa mahkum ediyor. Bugüne kadar AFAD kanalıyla biz 113 bin ton oraya insani yardım malzemesi ulaştırdık. Onun dışında günlük Türk Kızılay'la 30 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Diğer yardımlarımız da devam ediyor. Bazen böyle oradaki çocukları veya tedavi edilmesi gerekenleri Türkiye'ye getirip tedavi ettiğimiz de oluyor. Gazze bizim yakın ilgi alanımızda, orayla ilgili çalışmalarımız, yardımlarımız imkanlar dahilinde devam ediyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır